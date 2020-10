Happy Birthdead 3 : Jessica Rothe (Tree) promet une suite géniale

Happy Birthdead 3 (ou Happy Death Day To Us en VO) verra-t-il bientôt le jour au cinéma ? A priori, la réponse est oui. Il y a quelques semaines, Christopher Landon - le réalisateur / scénariste de la franchise, s'est montré optimiste à l'idée de voir ce nouvel épisode prendre vie dans les mois à venir. Faut-il désormais craindre que la saga rejoigne les autres franchises horrifiques qui ont fait le "film de trop" ? Pas du tout.

Une suite faite avec respect

Jessica Rothe - l'interprète de Tree, l'a rappelé au Hollywood Reporter, ce film aura pour ambition d'apposer un point final à cette histoire. De fait, cette suite sera imaginée avec les meilleures intentions du monde et portée par une réelle maîtrise de l'intrigue, "Si on a l'opportunité de faire un troisième film et de terminer la trilogie et l'histoire de Tree, c'est extrêmement important pour moi et Chris de le faire de la bonne façon".

Traduction ? Hors de question pour eux de se précipiter et d'offrir un résultat cliché, bâclé ou répétitif. La comédienne l'a au contraire confié, elle tient trop à son héroïne pour prendre le risque de ruiner son développement, "Je l'aime tellement et je ressens une forte envie protectrice à son égard en tant que personnage, mais également en tant que fille ultime et modèle pour les jeunes femmes et personnes de tout âge." Oui, Jessica Rothe s'est montrée déterminée à ne faire aucun compromis pour le bien de l'histoire, "Jamais je ne tenterai de sacrifier son histoire, son aventure en faisant quelque chose qui ne serait pas à la hauteur".

Des propos qui devraient rassurer les fans, d'autant plus que l'actrice a par la suite confessé être la première au courant des difficultés inhérents à ce genre de projet, "Faire une suite est toujours quelque chose de compliqué, car vous voulez vous assurer que ça possède le bon ton, que ça soit logique et cohérent." Bref, cette suite est entre de bonnes mains et devrait nous proposer une conclusion épique.