Haidar, le garçon de 5 ans coincé dans un puits en Afghanistan, est mort après avoir été secouru

Haidar, coincé dans un puits en Afghanistan, est mort après avoir été secouru

C'est une nouvelle conclusion tragique et déchirante. Quelques semaines après le décès du petit Rayan, coincé durant 5 jours dans un puits au Maroc, un autre enfant a chuté accidentellement dans un profond puits, cette fois en Afghanistan. Le petit garçon, Haidar, âgé de 5 ans (et non 9 comme le disaient les premières rumeurs) n'a malheureusement pas survécu à ses blessures après avoir été extrait par les secours.