H sur Netflix : que deviennent les acteurs de la série comique ?

Jamel Debbouze (Jamel Driddi)

Le célèbre standardiste de la série H est un artiste complet. En plus de la télé, du cinéma et de la scène, le fondateur du Jamel Comedy Club a aussi bien été devant que derrière les caméras. Jamel Debbouze s'est ainsi illustré dans de nombreuses comédies : Le boulet (2002) avec Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde, Hollywoo (2011) avec Florence Foresti, Sur la piste du Marsupilami (2012) avec Alain Chabat, La vache (2016)... Sans oublier ses prestations dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) et Astérix aux Jeux olympiques (2008).

Jamel Debbouze a également tourné dans des films poétiques tels que Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001) et Angel-A (2005), mais aussi dans des drames comme Indigènes (2006) et La Marche (2013). Et en 2015, il a même réalisé le film d'animation Pourquoi j'ai pas mangé mon père.