Guerre en Ukraine : sur TikTok, des escrocs sans pitié en profitent pour lancer des cagnottes fakes

Des comptes fakes sur TikTok arnaquent des internautes en utilisant la guerre en Ukraine

Si vous matez la télé avec vos parents ou que vous allez sur les réseaux, vous savez forcément qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est un peu l'info principale et inquiétante de ces derniers jours. Après des années de tensions et des derniers mois de plus en plus compliqués entre la Russie et l'Ukraine, Vladimir Poutine a finalement envoyé des missiles pour bombarder Kiev, la capitale de l'Ukraine. S'en est suivie l'invasion de l'armée russe, malgré le soutien de l'OTAN et de plusieurs pays européens envers le président ukrainien Volodymyr Zelensky (qui est resté sur le front). Et maintenant, le Kremlin joue à la dissuasion nucléaire (en clair il menace d'utiliser l'arme nucléaire)...

Pour venir en aide aux Ukrainiens qui doivent fuir leur pays, des cagnottes en ligne s'organisent sur Twitter, Instagram, Facebook ou encore TikTok. Mais attention aux escrocs qui instrumentalisent la guerre en Ukraine ! Car comme l'a repéré Vice, sur TikTok, des comptes fakes font des faux lives depuis Kiev pour demander de l'argent et arnaquer des internautes. Ils postent des vidéos avec des bruits de sirènes, des images de Kiev bombardée, des messages de SOS, un drapeau ukrainien en guise de profil... Bref, ils veulent émouvoir, faire pleurer dans les chaumières pour récolter de la thune. Sauf que cet argent ne servira pas à aider des familles ukrainiennes mais à enrichir des arnaqueurs.

