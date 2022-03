Guerre en Ukraine : le petit garçon perdu qui a ému la planète a retrouvé sa mère

Vladimir Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine et a déclenché une guerre qui inquiète le monde entier. Après qu'une vidéo d'un papa quittant sa famille a brisé le coeur du web, c'est une autre image qui a particulièrement ému la toile. Celle où l'on voit un petit garçon Ukrainien qui a quitté son pays, marcher tout seul et en pleurs sur les routes de l'Est.

Le petit Hassan, 11 ans, est en effet arrivé le 6 mars 2022 à la frontière Slovaque sans ses parents et a été recueilli par la police du pays. Seuls indices sur son identité : son passeport et un numéro de téléphone écrit sur sa main. Selon les premiers détails, il aurait voyagé seul depuis Zaporojie, alors que ses frères et soeurs avaient traversé un tel périple avant lui et que sa maman était restée au pays afin de s'occuper de sa grand-mère qui était souffrante.

Hassan retrouve sa famille

Une situation déchirante qui, heureusement, vient de connaître une happy ending inespérée. C'est une nouvelle qui va réjouir le monde entier : Hassan a enfin pu retrouver sa maman ! C'est la police Slovaque qui l'a confirmé en postant une touchante vidéo des retrouvailles sur son compte Facebook ce mercredi 16 mars 2022. "Le grand final d'une grande histoire: la guerre en Ukraine les a déchirés, la famille de Hassan est maintenant réunie", peut-on lire.

Et pour cause, le petit garçon n'a pas seulement retrouvé sa mère ! Sa grand-mère et leur chien étaient également présents, tout comme ses frères et soeurs. De quoi redonner le sourire à tout Internet et nous offrir une vidéo émouvante (voir dans notre diaporama).

Interrogée sur ces retrouvailles, la maman de Hassan, qui a finalement décidé de fuir elle aussi l'Ukraine, a déclaré que le voyage avait été très difficile. "Nous devions nous échapper pour que notre famille soit à nouveau réunie. Nous devons repartir de zéro. Nous avons perdu tout ce que nous avions, mais nous sommes en bonne santé", a-t-elle expliqué.