GTA VI : la sortie du jeu encore repoussée ? Les joueurs déjà en PLS

Les joueurs en dépression

Mais forcément, une telle rumeur de report de GTA VI est bien loin de faire le bonheur des joueurs actuellement. Si GTA V sera bientôt lancé en version Next Gen dans le but de préparer les fans à découvrir la franchise sur PS5 ou Xbox Series X, cela reste insuffisant pour calmer leur frustration. Et clairement, comme on peut le découvrir sur Twitter, la lassitude est de mise aujourd'hui.

Plus blasés que jamais, les gamers tentent désormais de sortir la carte humour et ironie pour ne pas sombrer en dépression. Courage, plus que 4 ans à attendre. Snif...