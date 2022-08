Grey's Anatomy saison 19 : Ellen Pompeo dévoile ce qu'elle n'aime pas dans la série

Après 18 saisons passées dans la peau de Meredith, Ellen Pompeo va ralentir. Cette semaine, on a appris que l'actrice sera moins présente dans la saison 19 de Grey's Anatomy qui débutera en octobre aux US : elle ne devrait jouer que dans 8 épisodes (sur une vingtaine). Dans le passé, la star n'a pas hésité à tacler la série et les scénaristes. Comme par exemple après l'arrivée au casting de Martin Henderson suite au départ de Patrick Dempsey.

Ce qu'Ellen Pompeo n'aime pas dans Grey's Anatomy

Cette fois, c'est dans son podcast Tell Me qu'Ellen Pompeo a de nouveau évoqué la série... et surtout ce qu'elle n'aime pas dans Grey's Anatomy. Non, ça n'a pas de rapport direct avec son personnage ou les autres stars de la série. L'interprète de Meredith a expliqué qu'elle n'aimait pas particulièrement le fait que certains épisodes soient, selon elle, trop moralisateurs.

"Si j'avais un souhait, honnêtement, ce serait que certains épisodes soient moins moralisateurs à propos de certains sujets. (...) J'aimerais que certaines choses soient un peu plus subtiles. Que ce soit plus consistent tout au long des épisodes et pas que ça vous tombe dessus pendant un épisode et puis après, on n'en parle plus" a-t-elle déclaré. L'actrice ajoute qu'il est évidemment important d'évoquer des sujets sociétaux comme les crimes haineux contre les minorités par exemple. "J'aimerais juste qu'on puisse parler de ces thèmes importants tout au long des épisodes" explique-t-elle.

Les scénaristes vont-ils suivre son conseil pour la saison 19 ? La suite de Grey's Anatomy débute le 3 octobre 2022 sur la chaîne ABC aux Etats-Unis.