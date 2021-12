Grey's Anatomy saison 18 : Callie Torres de retour ? Sara Ramirez est prête, "C'était le rôle d'une vie"

La preuve que la magie de Noël existe, on pourrait bientôt assister à un miracle. Alors que Sara Ramirez - l'inoubliable interprète de Callie Torres, a quitté Grey's Anatomy en 2016 et est désormais au casting de And Just Like That - le spin-off de Sex and The City, la comédienne vient de confier qu'elle était aujourd'hui prête à reprendre son rôle dans la célèbre série médicale.

Sara Ramirez est fière de son expérience sur Grey's Anatomy

A l'occasion d'une interview accordée à People, l'actrice a en effet tenu à le rappeler, elle a toujours été fière de faire partie de ce programme, "Etre intégrée à la famille du Shondaland [mot inventé à partir du nom Shonda Rhimes, créatrice des séries Grey's Anatomy, Station 19, The Practice... ndlr] a été l'un des plus grands honneurs de ma vie et l'un des plus grands privilèges".

A en croire Sara Ramirez, son expérience sur les plateaux de tournage aurait été bien plus qu'un simple métier pour elle : "Cela m'a appris énormément, de pouvoir incarner un genre de personnages que beaucoup de personnes n'avaient encore jamais vu à la télé, moi y compris". Elle l'a ensuite ajouté, "J'aurais toujours une place particulière qui sera réservée dans mon coeur pour cette famille et ce rôle. C'était le rôle d'une vie".

L'actrice ouvre la porte au retour de Callie

Une magnifique déclaration ? Oui, d'autant plus qu'elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Au contraire, l'actrice a tenu à le rappeler, "Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience sur Grey's Anatomy". De fait, il lui est donc impossible de fermer la porte à un possible retour dans le futur si jamais on venait la chercher, "Mon coeur est totalement ouvert à l'idée de revenir et de ramener le Dr Callie Torres."

Et le point positif, c'est que Sara Ramirez ne souhaite pas se contenter d'un simple caméo de quelques secondes. En cas de retour, elle aimerait pouvoir offrir à son héroïne une véritable raison d'être là et un vrai propos, "Cela ne pourrait arriver que si les scénaristes et l'histoire arrivent à un point où il se ressent un besoin d'avoir un personnage comme Callie." On imagine que tous les fans sont sur la même longueur d'ondes.

Malheureusement, cette bonne nouvelle pourrait ne jamais se concrétiser. La raison ? Ellen Pompeo - l'interprète de Meredith l'a récemment confié, elle ne pense désormais qu'à une chose : mettre fin à la série. Autant dire que les jours de la fiction médicale sont comptés.