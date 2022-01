Grey's Anatomy : Izzie (Katherine Heigl) aurait pu être jouée par une star de Lost

Même si l'aventure ne s'est pas terminée de la meilleure des façons, il est encore aujourd'hui difficile d'imaginer une autre actrice que Katherine Heigl pour incarner Izzie dans Grey's Anatomy, rôle qui lui a notamment permis de remporter un Emmy Award en 2007. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce célèbre personnage aurait pu être porté par une autre comédienne.

Izzie aurait pu être jouée par une star de Lost

De qui s'agit-il ? De Kim Yoon-jin. Alors qu'elle menait déjà une jolie carrière en Corée du Sud et souhaitait s'ouvrir aux USA au début des années 2000, l'actrice avait signé un accord avec ABC qui stipulait, en échange d'opportunités, qu'elle ne pouvait auditionner que pour des séries de la chaîne.

"Ils m'ont réellement payée pour me faire venir à Los Angeles, patienter un peu et auditionner pour leurs différentes séries, a confessé l'actrice auprès d'EW. C'était un accord plutôt cool." Or, si c'est finalement dans Lost avec le personnage de Sun Kwon qu'elle a eu la joie d'atterrir, c'est bien dans Grey's Anatomy qu'elle a failli exprimer tout son talent.

"Lost a été l'une de mes premières auditions, mais mon premier casting était pour Grey's Anatomy. Et je n'ai pas auditionné pour le personnage de Sandra Oh [Cristina, ndlr], mais c'était pour celui d'Izzie, a dévoilé Kim Yoon-jin. Et j'ai même été rappelée [pour un autre essai]."

