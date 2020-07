Greta Thunberg et de nombreuses stars interpellent l'UE pour "éviter un désastre climatique"

Greta Thunberg a encore frappé. Après avoir interpellé à plusieurs reprises les Chefs d'Etats au sujet de l'urgence climatique, la jeune militante suédoise a récidivé et a profité d'un sommet extraordinaire à Bruxelles rassemblant les dirigeants de l'Union européenne pour les sommer d'agir et "éviter un désastre climatique". Pour cela, elle a publié une tribune rédigée avec trois autres jeunes militantes écologistes et signée par 150 scientifiques et de très nombreuses célébrités françaises et internationales, parmi lesquelles Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Russell Crowe, les musiciens du groupe britannique Coldplay, Priyanka Chopra, Shawn Mendes, Billie Eilish, Ben Stiller, ou encore les Français Nicolas Hulot et Juliette Binoche qui se sont également engagés pour un référendum d'initiative partagée (RIP) en faveur des animaux. L'ONG Greenpeace a elle aussi signé la tribune.

Greta Thunberg compare la gestion de la crise du coronavirus à celle du climat

Dans cette lettre, l'étudiante de 17 ans demande l'adoption de mesures immédiates, sept "premiers pas" pour "éviter un désastre climatique et écologique". La première : l'arrêt des "investissements dans l'exploration et extraction d'énergies fossiles". Elle demande de "céder toutes les subventions à ces énergies et de sortir complètement et immédiatement des énergies fossiles". Elle demande également la reconnaissance de l'écocide comme un crime devant la Cour internationale de justice de l'ONU à La Haye. Elle fait part d'un constat : la crise sanitaire du coronavirus (covid-19) qui a touché le monde entier ces derniers mois montre "que la crise climatique n'a à aucun moment été traitée comme une crise, ni par les politiciens, les médias, le monde des affaires ou de la finance". Elle leur demande d'arrêter "de prétendre résoudre la crise climatique et écologique sans la traiter comme une crise".