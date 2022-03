Greg (Les Marseillais au Mexique) et Cynthia en pleines tensions à cause d'Ambre ? "Elle m'a gonflé" (VIDEO)

Les Marseillais au Mexique : Greg Yega et Cynthia en clash par rapport à Ambre

PRBK vous propose un nouvel extrait vidéo en exclu des Marseillais au Mexique. Des images issues de l'épisode inédit qui sera diffusé ce lundi 21 mars 2022 sur W9. Et on y voit Greg Yega et Cynthia en pleines tensions suite à une discussion avec Ambre. Tout a commencé quand Ambre a lâché : "Faut me ramener des nouveaux, j'en peux plus là ! On dirait la plante verte, sérieux". "Elle voit que des couples, ça donne envie" a avoué Océane El Himer, mais "t'en avais un entre les mains, tu l'as laissé filer". Une référence à Bebew.

"Tu vas te calmer Océane, c'est lui qui est parti, c'est pas elle qui l'a laissé filer" a alors réagi Cynthia, récemment taclée par une ex-candidate des Marseillais, vénère. Et Ambre a confirmé les dires d'Océane à propos de l'ex-petit ami (ou toujours boyfriend) de Maeva Ghennam : "C'est vrai, je me suis pas du tout battue pour l'avoir", "si vraiment je m'étais battue pour lui... Je le connais quand même un minimum, et je sais que si j'avais tout fait pour l'avoir, je l'aurais eu".

De quoi énerver encore plus Cynthia ! "La meuf, elle se prend pour j'sais pas qui" a-t-elle déclaré face caméra dans Les Marseillais au Mexique, "vous n'avez rien à voir ensemble. (...) Greg, il a besoin d'une femme, il n'a pas besoin d'une petite enfant qui ouvre sa bouche sur tout", "elle pique et c'est méchant sa manière de piquer".

>> Greg Yega (Les Marseillais au Mexique) drogué sur le tournage ? Des internautes choqués par une vidéo <<

Greg balance : Cynthia "ça y est, elle m'a gonflé"

Greg Yega, au lieu de calmer Cynthia, a lancé à Ambre : "Tu aurais fait quoi genre ?". Et là, c'est le drame, la goutte d'eau de trop. "T'es sérieux ?" lui fait remarquer son fraté Paga, avant que Cynthia ne pique une crise : "Ça t'intéresse ? (...) C'est une blague ? (...) Moi aussi je vais m'intéresser à quelqu'un d'autre alors dans ces cas là".

Greg qui serait en couple avec Maeva a répondu : "Est-ce que je m'intéresse à elle ? Je lui demandais juste ce qu'elle allait faire". En plus "on n'avance pas toi et moi" a-t-il dit. "Elle est bizarre Cynthia, j'ai l'impression qu'elle cherche le moindre truc pour qu'on s'embrouille" a-t-il ajouté, "alors qu'on vient de passer un moment qui a été bien au yoga", "ça y est, elle m'a gonflé". Pas sûr qu'ils arrivent à se mettre en couple...