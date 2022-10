Gossip Girl : ce personnage culte autant adoré que détesté revient dans le reboot

Dans quelques mois, on fêtera les 10 ans de la fin de Gossip Girl. Oui, déjà ! La série devenue culte pour toute une génération n'a pas eu le temps de vieillir que déjà, la plateforme HBO Max a décidé de lui donner une suite sous forme de reboot. On y suit de nouveaux élèves au lycée Constance Billard. Gossip Girl, nouvelle génération est évidemment différente de la série originale sur de nombreux points : on a par exemple découvert qui est Gossip Girl dès le tout premier épisode ! Dans la saison 1, plusieurs personnages de la série originale ont fait des apparitions comme par exemple Dorota et Eleanor Waldorf, la mère de Blair. Et ça ne va pas s'arrêter dans la saison 2 !

Ce perso culte revient dans le reboot de Gossip Girl

Un an après la fin de la saison 1, Gossip Girl, nouvelle génération revient aux US pour sa saison 2. La date de sortie est fixée au 1er décembre 2022 sur HBO Max et la plateforme a dévoilé les premières photos. Et surprise, on y retrouve... Georgina Sparks ! Eh oui, Michelle Trachtenberg reprend son rôle de peste dans les nouveaux épisodes de la série.

On ne sait pour l'instant pas si l'actrice reviendra pour un ou plusieurs épisodes mais ce retour n'est pas si étonnant : la saison 1 présentait son fils, Milo, qui aidait Zoya (Whitney Peak) alors qu'elle était en pleine guerre avec Julien (Jordan Alexander).