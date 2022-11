Glee : le créateur avoue son plus grand regret après la mort de Cory Monteith (Finn)

Lancée en 2009 à la télévision américaine sur la FOX, Glee a été un énorme succès lors de ses premières saisons. Malheureusement, sa popularité est vite redescendue et, au fil des années, les audiences se sont effondrées. Le dernier épisode, diffusé le 20 mars 2015, n'avait attiré que 2,5 millions de téléspectateurs (l'épisode le plus vu avait rassemblé plus de 13,6 millions d'Américains lors de la saison 1).

Aujourd'hui, beaucoup considèrent Glee comme une série maudite. Il faut dire que le show a été au coeur de plusieurs tragédies comme la noyade de Naya Rivera (Santana), le suicide de Mark Salling (Puck) ou encore le décès de Cory Monteith. L'interprète de Finn est mort d'une overdose en 2013, à quelques jours de la reprise du tournage de la série pour sa saison 5.

Cette décision que Ryan Murphy regrette

Presque 10 ans après le décès de l'acteur qui avait profondément choqué les fans, Ryan Murphy s'est confié à ce sujet et avoue avoir un gros regret. Après l'annonce de la mort de l'interprète de Finn qui était à l'époque en couple avec Lea Michele (Rachel), l'équipe avait repoussé le tournage, filmé un épisode hommage (le 3ème de la saison 5) puis pris une pause afin de permettre aux acteurs et membres de l'équipe technique de faire leur deuil. Mais si c'était à refaire, le créateur qui cartonne sur Netflix avec Dahmer et The Watcher avoue qu'il ne ferait pas le même choix.

"Si je devais le refaire, nous aurions arrêté pendant un long moment et nous ne serions probablement pas revenus. J'aurais dit : 'C'est la fin'" a confié le créateur dans le podcast And That's What You Really Missed, consacré à la série et animé par Kevin McHale (Artie) et Jenna Ushkowitz (Tina). Ryan Murphy est donc persuadé qu'il aurait plutôt mieux fallu mettre carrément un terme à Glee après la mort de Cory Monteith. "On ne peut pas vraiment se remettre de ça. Ce n'était pas une mort normale où quelqu'un est malade. C'est arrivé si vite et sans avertissement" a-t-il expliqué. La mort de Cory Monteith avait d'ailleurs forcé les équipes à revoir tous leurs plans pour la fin de la série : dans l'épisode hommage, Ryan Murphy avait intégré la fin qu'il aurait voulu dans un dialogue de Rachel.

Bientôt un documentaire sur les coulisses de Glee

Une révélation qui a de quoi choquer certains fans, et il ne sont pas au bout de leurs surprises. Prochainement, un documentaire révélant tout sur les coulisses de Glee sera disponible sur la plateforme Discovery+. Cette série documentaire en trois parties devrait lever le voile sur les hauts et les bas du tournage. Depuis la fin de la série, plusieurs acteurs sont sortis du silence pour accuser l'actrice principale, Lea Michele, de racisme. Bref, ça s'annonce bien croustillant !

Les six saisons de Glee sont disponibles sur Disney+.