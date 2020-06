Glee : bientôt un reboot ? Ce qu'on peut attendre de l'intrigue et du casting

Mais quelle serait l'histoire de ce reboot de Glee ? "Si j'avais accès à ces talents, voici le nouveau pilote : Lea et Ben sont des amis-ennemis qui se battent pour le coeur et l'âme du Glee Club. Ben fait aussi partie de l'équipe de football, il couche avec toute l'école et est le coeur de McKinley. Beanie est leur meilleure amie commune, et elle est déchirée. Soudain, Beanie s'associe à Sue Sylvester, rejoint le Glee Club et devient la principale soliste et l'impitoyable star du club. Lea et Ben doivent alors unir leurs forces pour la détrôner. JE VEUX TOURNER ÇA ET REFAIRE UN PILOTE. Peut-être que je le ferai ?" a détaillé Ryan Murphy.

On pourrait donc s'attendre à une histoire bien différente de l'originale. Même s'il ne parle pas d'histoire d'amour mais uniquement de prise de pouvoir et d'amitiés, on se doute qu'il y aurait quand même quelques romances en intrigues secondaires.

Un casting avec des stars ou avec des anonymes ?

Mais si Ryan Murphy a pensé à reprendre Lea Michele dans son rôle de Rachel Berry (qui s'était d'ailleurs dit partante pour un reboot en 2019), avec Ben Platt et Beanie Feldstein jouant deux nouveaux personnages, en revanche les fans ont eu une toute autre idée pour le casting. Le showrunner a d'ailleurs partagé la photo d'un fan montrant qui jouerait qui dans ce supposé reboot. Et il n'y a que des stars !

Timothée Chalamet en Finn Hudson, Saoirse Ronan qui deviendrait Rachel Berry, Margot Robbie qui se transformerait en Quinn Fabray, Robert Pattinson prendrait les traits de Kurt Hummel, Zendaya incarnerait Santana Lopez, Ansel Elgort se muerait en Noah Puckerman, Tom Holland se changerait en Artie Abrams, Scarlett Johansson prendrait le rôle de Tina Cohen, Charles Melton interpréterait Mike Chang, tandis que Brad Pitt et Emma Stone se métamorphoseraient respectivement en Will Schuester et Emma Pillsbury.