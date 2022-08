Giuseppa (Le Reste du Monde) séparée de Paga ? Elle répond aux rumeurs de rupture

Actuellement au casting du Reste du Monde, romance à Ibiza, Giuseppa a fort à faire avec son ex Simon Castaldi, qui a trompé Adixia avec Virginie. Heureusement, son chéri Paga devrait bientôt la rejoindre dans l'aventure. Les deux amoureux ont connu une mauvaise passe pendant le tournage des Apprentis aventuriers 5, mais l'amour a été plus fort que tout. Ils se sont donnés une nouvelle chance et on même commencé à parler bébé.

Mais récemment, des rumeurs de rupture ont frappé le couple. "Giuseppa n'en pourrait plus. Elle serait très jalouse du temps que son chéri passerait avec ses amis. Et notamment ses amies filles (...) Elle aurait alors pris la décision de partir. Et de ne plus parler à son chéri pour le moment (...) Ils se sont réconciliés. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'ils s'étaient disputés" a révélé la blogueuse Shayara TV.

Giuseppa met fin aux rumeurs de rupture

L'ex d'Illan s'est d'ailleurs absentée quelque temps des réseaux sociaux, de quoi donner du poids à cette rumeur. Mais ce samedi 30 juillet 2022, Giuseppa a pris la parole en story Instagram pour mettre fin à ces bruits de couloir. "Il était malade et très contagieux, mais non rien d'alarmant sur notre couple contrairement à ce que disent les rumeurs" débute celle qui s'est faite fracassée par les soeurs El Himer, avant d'ajouter : "Même si évidemment, dans notre couple, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas tout beau tout rose tous les jours, je ne suis pas là pour vendre du rêve, mais ça fait partie de la vie de couple c'est normal !"

"Mais pour le coup, ces derniers jours, tout allait bien. Il était juste bien bien malade" conclut-elle. Les fans peuvent être rassurés !