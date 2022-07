Gims se filme en train de donner 5000€ à un inconnu dans la rue : "y a rien qui va dans cette vidéo", les internautes se moquent

La générosité du rappeur moquée par les internautes

En cause ? Pour espérer toucher cet argent, le plongeur a préalablement été contraint de répondre à la question suivante, "Qui est votre chanteur préféré ?". Et sans surprise, même s'il a révélé qu'il ne le connaissait pas, il n'a pas hésité à répondre "Gims", alors même qu'il était incapable de chanter l'une de ses chansons. Une situation aussi ridicule qu'égocentrique, qui a donc été rapidement moquée et détournée sur Twitter.

"Je veux que Gims me donne aussi 5 000 boules pour me dédommager de l'immense gêne ressentie pendant le visionnage de ce truc", peut-on ainsi lire sur Twitter, tout comme, "Le malaise ultime. Le type est pas capable de citer une chanson de Gims. Gims force en lui soufflant la réponse. Le mec interrogé ça me rappelle un épisode de Kaamelott où le mec sait pas pourquoi il est là et avec un quiproquo il est reçu à Kaamelott comme un roi".

Des réactions qui n'avaient surement pas été anticipées par Gims, lui qui espérait au contraire poursuivre cette générosité à travers d'autres séquences du genre à Paris. De quoi freiner ses dons ? Le motiver à changer de façon de faire ? A suivre.