Gims se dévoile sans ses lunettes de soleil mais son choix intrigue les internautes

Pourquoi Gims (anciennement appelé Maître Gims ) porte-t-il toujours des lunettes de soleil ? Ce mystère a enfin été résolu il y a quelques années : "C'est certes un style, mais surtout une protection. Quand je les enlève, on ne me reconnaît pas. Je suis content d'avoir réussi à préserver cela", a-t-il confié au Parisien en 2018. C'est donc une manière pour lui de garder encore une part de son anonymat. Il fait toujours attention de bien porter ses lunettes, mais parfois, il s'accorde une petite exception et se dévoile sans.

Gims floute ses yeux

A chaque fois, Gims, qui a annoncé une tournée en 2021 avec Sexion d'Assaut, crée la folie et parfois, l'incompréhension comme avec ses dernières photos Instagram où il prend la pose sans son accessoire favori tout en floutant ses yeux... Pourquoi ? Quel intérêt ? Les fermer est tout aussi efficace pour ne pas les révéler.

Ses abonnés sont intrigués, comme nous : "Où sont tes yeux ?", "pourquoi fermer les yeux ?", "arrête de cacher tes yeux", "pourquoi tu nous caches ces yeux depuis maintenant une décennie ?", "pourquoi t'assumes pas tes yeux", peut-on lire en commentaires. En tout cas, on peut dire que l'interprète de Jusqu'ici tout va bien gère toujours aussi bien le mythe autour de ses fameuses lunettes de soleil.