Gims dévoile le clip de "Jusqu'ici tout va bien", le générique d'Ici tout commence

Si vous adorez Jusqu'ici tout va bien, le morceau du générique d'Ici tout commence, vous allez pouvoir l'écouter en boucle avec "Le fléau", le nouvel album de Gims prévu pour ce 4 décembre 2020. L'opus devait à l'origine sortir le 6 novembre, mais à cause du reconfinement, l'interprète de Bella a décidé de décaler sa date. L'artiste a déjà donné un petit avant-goût avec les sons Origami, Côté noir en feat avec Leto, Immortel, Yolo et Oro Jackson en feat avec Gazo.

Gims dévoile le clip de "Jusqu'ici tout va bien"

Pour son album "Le fléau", Gims a aussi collaboré avec Kaaris, Heuss L'enfoiré, Vald ou encore Bosh, mais en attendant sa sortie, il dévoile aujourd'hui le clip de Jusqu'ici tout va bien. Les fans d'Ici tout commence risquent d'être déçus car le grand frère de Dadju n'est pas parti le tourner sur le plateau de la nouvelle série quotidienne de TF1 après Demain nous appartient. Ne vous attendez donc pas à apercevoir Clément Remiens (Maxime), Aurélie Pons (Salomé), Azize Diabaté (Enzo) ou encore Lucia Passaniti (Noémie).

Dommage, mais Gims (anciennement appelé Maître Gims) a préféré mettre en lumière la pandémie actuelle à cause du coronavirus et rendre hommage aux médecins, boulangers, ouvriers ou encore aux restaurateurs pour qui les temps sont durs à cause de la crise sanitaire. Le titre du morceau, Jusqu'ici tout va bien, est d'ailleurs très parlant, il ne faut pas baisser les bras et s'accrocher !