Game of Thrones : HBO réfléchit à trois autres spin-off très spéciaux

Les dirigeants de HBO semblent avoir été impressionnés par ceux de Disney+. Tandis que la plateforme de streaming a récemment annoncé la production de dizaines de séries Star Wars et Marvel afin d'exploiter au maximum ces licences, la chaîne câblée américaine a décidé de faire la même chose avec... Game of Thrones.

HBO veut développer l'univers de Game of Thrones

On le sait, la cultissime série adaptée des romans de George R.R. Martin va déjà avoir le droit à deux spin-offs dans les années à venir. Le premier intitulé House of the Dragon sera une fiction en live-action dont l'histoire sera centrée sur les Targaryen, une centaine d'années avec les aventures de Daenerys, et le second intitulé provisoirement Dunk & Egg sera une série d'animation adaptée d'une saga de nouvelles.

Deux projets déjà ambitieux mais qui ne semblent pas suffire à la chaîne pour aborder sereinement le futur. Ainsi, à en croire les informations du Hollywood Reporter, HBO souhaiterait en plus de tout ça développer trois autres séries dérivées. Des projets qui n'ont aucune certitude de voir le jour à l'heure actuelle, mais qui nous promettent déjà de jolies choses.

Trois spin-offs supplémentaires dans les cartons

Au programme ? 9 Voyages pourrait être un spin-off du spin-off. En effet, cette série chapeautée par Bruno Heller (le papa de Rome) pourrait suivre les aventures de Lord Corlys Velaryon aka The Sea Snake, un personnage qui sera introduit dans House of The Dragon et incarné par Steve Toussaint (It's a Sin). De quoi s'attendre à de nombreux décors grandioses et à la découverte de nouvelles cultures.

Ensuite, c'est 10 000 Ships qui pourrait voir le jour. Ici, le spin-off pourrait se dérouler un millénaire avant Game of Thrones et suivre la reine Nymeria. Son nom vous dit quelque chose ? C'est normal, c'est à travers son mariage avec Lord Mors Martell à Dorne qu'elle a fondé l'une des familles les plus puissantes de l'histoire du royaume et sa légende de reine guerrière est si importante qu'Arya Stark a notamment nommé sa louve en son honneur.

Enfin, le dernier projet potentiel s'intitule Flea Bottom et aurait pour objectif de nous raconter la vie de ce quartier pauvre / bidonville de King's Landing qui a vu naître des personnages emblématiques de Game of Thrones comme Sir Davos ou Gendry Baratheon. La promesse d'une série un peu plus crade à l'ambiance plus sombre, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Encore une fois, rien n'indique que ces séries seront réellement commandées - HBO souhaite voir le potentiel derrière avant de prendre des décisions, mais le monde de George R.R. Martin n'est à priori pas près de quitter nos écrans.