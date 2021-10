Gaëlle Petit : l'ex-star des Ch'tis s'est mariée avec son amoureux mystérieux !

Il y a une vie après la télé-réalité ! Si certains candidats retombent dans l'anonymat, d'autres continuent de faire parler d'eux sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, nous vous donnions des nouvelles des ex-candidats des Ch'tis, dont Jordan et Christopher pour les 10 ans de l'émission. On vous parlait aussi de Gaëlle Petit qui, depuis sa dernière apparition à la télé dans La villa des coeurs brisés 3 en 2017, est devenue influenceuse.

Gaëlle Petit s'est mariée

Après avoir annoncé ses fiançailles le 5 juillet, Gaëlle Petit et son chéri n'ont pas perdu de temps et se sont mariés ce week-end des 2 et 3 octobre 2021. C'est en story que l'ex-candidate de télé-réalité a annoncé son mariage. "Bon, c'est fait ! Mon dieu, je vous raconterai tout ça plus tard parce que franchement c'est beaucoup à raconter, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. J'étais très bouleversée, c'était dingue." a confié Gaëlle au sujet de son mariage avec son amoureux. "Je suis très, très heureuse. C'est un magnifique moment. Franchement je pouvais pas mieux espérer." a ajouté la star.

Depuis ses fiançailles, Gaëlle avait partagé avec ses abonnés la préparation de son mariage de princesse. Celle qui est sortie avec Jordan dans Les Ch'tis avait aussi publié de belles déclarations pour son chéri. "Je remercie chaque jour l'univers d'avoir mis cette belle âme sur mon chemin, cet homme qui deviendra dans quelques jours maintenant mon mari. Je suis pleine de gratitude pour tout ce qui m'arrive en ce moment : le déménagement, la construction d'un foyer pour notre future famille, les préparatifs du mariage, les belles relations amicales et professionnelles... et les magnifiques projets qui s'offrent à moi, je n'ai pas de mots à part dire : merci, merci l'univers merci la vie pour ces cadeaux que vous me faites" avait-elle publié en août dernier.

L'identité de son amoureux reste un mystère

Quant à son amoureux ? Son identité reste toujours un mystère : Gaëlle n'a jamais dévoilé le visage de celui qui partage sa vie et qui n'a aucun lien avec la télé-réalité. La star qui avait dévoilé avoir été victime de chantage après la publication de photos nues fait bien attention à ne jamais montrer les traits de son chéri dans les photos et vidéos qu'elle publie sur les réseaux.