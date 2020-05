Friends : bientôt un livre de recettes inspirées de la série pour manger comme Joey

"Joey doesn't share food" mais il va bientôt nous livrer ses meilleurs bons plans pour manger comme lui. Cela vient d'être annoncé, le 22 septembre prochain sera publié Friends: The Official Cookbook, un livre de recettes inspirées de la série Friends qui sera composé de plus de 70 idées de repas imaginés et pensés pour tous les niveaux.

Mangez comme Friends

Au programme ? On y retrouvera des "recettes pour l'apéro jusqu'aux boissons en passant par les desserts" accompagnées de jolies photos, mais également de belles surprises puisque "chaque chapitre comportera des récompenses iconiques comme le festin de Friendsgiving de Monica, le trifle de Rachel, les frites de Joey, le "lait que vous pouvez manger" de Chandler ou encore les cookies de la grand-mère de Phoebe et bien sûr le super tendre sandwich de Ross".

16 ans après la diffusion du dernier épisode et alors même que les acteurs vont prochainement se réunir sur un plateau afin de parler de leurs souvenirs de tournage, Friends nous prouve encore et toujours que son aura et la fascination du public ne s'estompent pas avec le temps.

Sur ce, on a désormais 4 mois pour préparer notre estomac au sandwich aux boulettes de viande de Joey. Vivement !