Frédérick (Mariés au premier regard 2022) en couple depuis 8 mois : voici celle que la prod a coupé au montage du bilan

Si Mariés au premier regard - la célèbre émission d'M6, promet un mariage aux participants, elle ne garantit en revanche rien du côté de l'amour. Et malheureusement, malgré le travail des experts en amont du tournage, il n'est donc pas rare que certaines histoires créées pour le programme se terminent particulièrement mal.

On pense notamment à Caroline et Axel cette année qui ont vu leur relation se dégrader au fil des semaines au point de plonger le jeune homme en dépression à l'issue de l'enregistrement des épisodes, mais également à Frédérick et Emilie dont l'histoire a pris fin de façon violente avec notamment un clash en chanson.

Frédérick annonce être en couple depuis plusieurs mois

De quoi faire perdre espoir aux principaux concernés ? Pas vraiment. Là où Emilie a déjà eu le temps de faire quelques rencontres suite à la diffusion de l'émission, Frédérick n'est quant à lui plus un coeur à prendre. Et à en croire ses propos, il n'a pas attendu très longtemps après son divorce pour rencontrer l'amour.

Alors même qu'on le pensait encore touché récemment par la triste fin de son aventure avec Emilie, le mandataire immobilier est en réalité en couple depuis... l'an dernier. "Je suis gêné, mais ça aurait dû être fait depuis et d'une autre manière. Je vous présente Vanessa. Vanessa qui est à mes côtés depuis huit mois", a-t-il ainsi révélé ce lundi 18 juillet 2022 lors d'une story publiée sur Instagram.

Sa compagne aurait dû être présentée sur M6

Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe auprès de sa communauté qui ne s'y attendait clairement pas, "Comme vous êtes nombreux à me souhaiter de trouve la femme qui me suivrait dans mes délires voilà, je vous la présente", mais qui n'était pas censée se faire aussi tardivement. Au contraire, on aurait pu découvrir la chanceuse il y a déjà quelques semaines grâce à... Mariés au premier regard. "Ils l'ont fait venir à la maison pour une journée de tournage, comme elle vient de la région parisienne [probablement pour l'émission du bilan, ndlr]. Malheureusement, ils n'ont pas diffusé sa présentation alors que c'était prévu de base", a-t-il précisé, avant de déplorer les agissements de la production, "Ils ont préféré me faire passer pour quelqu'un qui regrette, alors que pas du tout."

Suite à cette révélation, Frédérick a tenu à faire amende honorable en partageant quelques photos de lui et Vanessa prises au cours de ces derniers mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur complicité semble évidente. Comme quoi, c'est beau l'amour, parfois.