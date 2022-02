Fort Boyard : surprise, les tigres vont disparaître de l'émission dès cet été

Les tigres quittent Fort Boyard

C'est désormais une tradition depuis 1990, Fort Boyard sera de retour sur France 2 cette année afin d'enjoyer nos vacances. Et si l'émission culte sera une nouvelle fois animée par Olivier Minne aux côtés de Passe-Partout & Passe-Muraille, et portée par les énigmes du Père Fouras (qui change de tête en fonction des pays), une véritable révolution est à attendre dans cette édition 2022.

D'après les informations de 20 Minutes, les célèbres tigres du Fort - qui protègent son argent, seront en effet absents de l'écran pour la première fois en 33 saisons. "Je sens qu'il y a un mouvement de fond sociétal que l'on doit entendre sur la protection des gros animaux et notamment des félins", a révélé Alexia Laroche-Joubert (productrice) auprès du journal afin d'expliquer ce choix.

Une décision inévitable

Un gigantesque bouleversement pour le programme et son folklore tant les tigres font partie intégrante du décor et de l'ambiance, mais une nécessité selon la productrice. Alors que le Parlement a récemment adopté une proposition de loi afin d'interdire progressivement les animaux sauvages dans les cirques, elle a rappelé que cette décision allait dans le sens de l'évolution de la société, "Je ne le fais que parce que je considère que c'est un mouvement important à faire pour nos téléspectateurs".

Et rassurez-vous, les animaux - qui n'étaient en réalité présents qu'une vingtaine de jours durant le tournage au printemps, ne vont bien évidemment pas être jetés à la mer comme des malpropres. La productrice l'a assuré, elle a déjà passé un accord avec Thierry Leportier, leur propriétaire et éleveur, afin de "lui verser une somme très importante qui lui assure la nourriture et les soins des tigres jusqu'à ce que nous avons prévu d'être leur mort naturelle".

Bref, pendant que les stars continueront de galérer sur les épreuves imaginées par le vieux barbu, les tigres se la couleront douce entre deux repas. Une retraite bien méritée !