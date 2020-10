Fifty Shades Freed censuré par TF1, les internautes en colère

Il y en a eu des batailles pour avoir le contrôle de la télécommande ce dimanche 11 octobre 2020. Entre le match de foot France-Portugal sur M6, Maléfique sur 6ter ou encre Fifty Shades Freed (Cinquante nuances plus claires) sur TF1, le choix du programme TV était vaste. Nombreux ont opté pour la 3e option, ravis que le dernier volet de la saga Fifty Shades, sorti au cinéma en 2018, soit enfin diffusé pour la première fois en clair. Après Fifty Shades of Grey (Cinquante nuances de Grey) et Fifty Shades Darker (Cinquante nuances plus sombres), ils ont enfin pu voir le dénouement de la trilogie adaptée du bestseller d'E. L. James.

Fifty Shades Freed censuré par TF1

Enfin, la plus grande partie. Car, comme pour les deux films précédents, la chaîne a supprimé quelques scènes de sexe. Une version censurée qui a une nouvelle fois énervé de nombreux téléspectateurs : "Passer 50 nuances plus claires et couper les scènes de c*l, on regarde pour quoi alors ??? TF1, les enfants dorment le dimanche soir donc faites pas les pudiques roh", peut-on lire sur Twitter, ou encore "50 nuances plus claires, " nous avons retravailler les scènes à caractère sexuels ", du coup on regarde pour quoi?". "C'est la version censurée de 50 nuances plus claires ça? autant le passer uncensored mais a 22h30 quoi parce qu'il n'y a aucune différence". D'autres s'amusent à faire des jeux de mots : "Sur @tf1 avec toutes les scènes coupées c'est 23 nuances plus claires et pas 50".

Déjà que le réalisateur James Foley avait décidé de couper au montage des scènes avec Jamie Dornan complètement nu... Autant dire qu'il ne restait pas grand chose !