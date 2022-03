FIFA 22, Pokémon... les meilleures ventes de jeux vidéo en France, bientôt la fin du physique ?

Maintenant que 2022 est bien installée, il est temps de faire le bilan de l'année 2021 dans le monde du jeu vidéo. Aussi, c'est cette semaine que le Sell (syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) a dévoilé le classement des meilleures ventes de jeux en France l'an passé. De quoi s'attendre à quelques surprises ? Absolument pas.

FIFA, CoD, GTA... Encore et toujours les mêmes franchises à succès

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, ce sont encore et toujours les mêmes licences qui ont trusté les premières places, à savoir FIFA, Call of Duty ou encore Animal Crossing New Horizons. Pire, alors que l'on a pourtant eu le droit à de belles nouveautés en 2021 (Far Cry 6, Resident Evil Village), le Top 10 est notamment complété par de très vieux jeux comme Mario Kart 8 Deluxe (sorti en 2014) ou GTA V (sorti en 2013).

La preuve d'un léger désintérêt du public pour les jeux vidéo en 2021 ? C'est possible. Après une année 2020 boostée par les confinements mis en place durant la crise sanitaire, il a en effet été constaté une forte baisse des ventes. Résultat ? Les jeux vidéo au format physique ont chuté de 10% et ceux au format digital ont chuté de 7%. Rien que ça.

Grosse chute du marché du jeu vidéo en 2021

Néanmoins, on vous rassure, cette baisse ne devrait être que temporaire et aurait en réalité été causée par un planning de sortie jugé peu intéressant. Tandis que l'épidémie de Covid-19 a rapidement bouleversé les fonctionnements internes de nombreux studios de production, de gros projets initialement attendus en 2021 avaient été finalement reportés à 2022, que ce soit God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou encore Gran Turismo 7.

De même, face à la pénurie de composants pour les constructeurs, il a une nouvelle fois été difficile pour les gamers de trouver des PS5, des Xbox Series ou encore des Nintendo Switch Oled. Aussi, on peut comprendre que les joueurs ont préféré temporairement économiser leur argent en consoles et en jeux afin de pouvoir le dépenser à nouveau quand le retour à la normale sera atteint.

Bientôt la fin des jeux vidéo physiques ?

Enfin, même si ce classement des meilleures ventes n'a rien de très surprenant, celui-ci cache néanmoins une grosse information : les joueurs sont de plus en plus attirés par le dématérialisé. Et pour cause, là où le total des ventes de jeux physiques représentait encore 73% du marché en 2017, ce score n'était plus que de 51% en 2021. Autrement dit, il est fort probable que le dématérialisé prenne pour la première fois le pas sur le physique en 2022...

Alors attention, ces chiffres ne concernent que les ventes via le PlayStation Store et le Microsoft Store étant donné que Nintendo ne communique pas sur les résultats de son e-shop. Malgré tout, cela suffit amplement à voir une nouvelle tendance se dessiner et à comprendre qu'une révolution est en marche. Face à cela, une question se pose : quel sera l'impact réel sur le marché du jeu vidéo pour les joueurs ?

En toute logique, le dématérialisé est censé être moins cher à produire. De fait, peut-on s'attendre à des prix moins importants ? Par ailleurs, si le physique est progressivement abandonné au profit du digital, sera-t-il encore possible d'acheter des jeux en magasins (les prix sont souvent moins élevés chez Carrefour, Leclerc...). Enfin, que va devenir le marché de l'occasion et du rétro si les joueurs abandonnent le physique ? On n'en est pas encore là, mais l'avenir s'annonce passionnant et intense.

Top 20 des meilleures ventes de jeux vidéo en France en 2021

1) FIFA 22 (EA) : 1,59 million de ventes

2) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) : 503 150 ventes (uniquement au format physique)

3) FIFA 21 (EA) : 501 483 ventes

4) Call of Duty - Vanguard (Activision) : 486 957 ventes

5) GTA V (Take-Two) : 469 634 ventes

6) Super Mario 3D World (Nintendo) : 437 432 ventes (uniquement au format physique)

7) Animal Crossing New Horizons (Nintendo) : 433 286 ventes (uniquement au format physique)

8) Pokémon Diamant Étincelant (Nintendo) : 375 371 ventes (uniquement au format physique)

9) Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft) : 301 907 ventes (uniquement au format physique)

10) Call of Duty - Black Ops Cold War (Activision) : 287 912 ventes

11) Mario Party Superstars (Nintendo) : 276 632 ventes (uniquement au format physique)

12) Ring Fit Adventure (Nintendo) : 259 379 ventes (uniquement au format physique)

13) Pokémon Perle Scintillante (Nintendo) : 221 879 ventes (uniquement au format physique)

14) Spider-Man - Miles Morales (Sony) : 220 349 ventes

15) Far Cry 6 (Ubisoft) : 215 356 ventes

16) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) : 214 369 ventes

17) The Legend of Zelda - Skyward Sword HD (Nintendo) : 209 444 ventes (uniquement au format physique)

18) Resident Evil Village (Capcom) : 173 893 ventes

19) Battlefield 2042 (EA) : 161 797 ventes

20) Zelda - Breath of the Wild (Nintendo) : 161 470 (uniquement au format physique)