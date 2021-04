Fear the Walking Dead saison 6 : un mort dans l'épisode 9, le showrunner tease la suite

Fear the Walking Dead a enfin fait son retour ! C'est en novembre dernier que l'épisode 7 de la saison 6 était diffusé. Cinq mois plus tard, la série portée par Lennie James n'a pas loupé son come-back : elle a choqué plus d'un fan avec la mort de John Dorie joué par Garret Dillahunt. Ce dernier était tué par Dakota (Zoe Colletti) qui est également responsable de la mort de Cameron (Noah Khyle) survenue dans l'épisode 4 de la sixième saison. On s'en doutait, la mort de John Dorie allait avoir des conséquences. Et ça n'a pas manqué.

Et le nouveau mort est...

Ce dimanche 18 avril, AMC diffusait l'épisode 9 de la saison 6 de Fear the Walking Dead qui voyait donc la mort d'un nouveau personnage. Qui ? Ginny/Virginia jouée par Colby Minifie. Dans cet épisode, les survivants découvraient que Dakota avait assassiné Cameron et que Virginia avait fait porter le chapeau à Janis (Holly Curran). Ginny dévoilait à Morgan (Lennie James) qu'elle n'était en fait pas la soeur de Dakota mais sa mère. Virginia échappait à une exécution et était bannie avec Dakota mais c'était sans compter sur June (Jenna Elfman). Voulant se venger de la mort de John, elle exécutait Ginny d'une belle dans la tête avant qu'elle n'ait pu retrouver Dakota. June mettait ensuite le chapeau de l'homme qu'elle aimait avant de quitter le camp.

Le showrunner explique le geste de June et tease la suite

Un geste de vengeance qui va évidemment avoir de lourdes conséquences dans la suite de la saison 6 de Fear the Walking Dead. "Nous savions dès l'instant où Dorie allait être tué que June allait traverser des moments sombres et qu'elle allait faire payer Virginia. Nous avons choisi de terminer cet épisode sur cette scène (où elle met le chapeau et s'en va, ndlr) car cela représente la question qui va rester en suspens pour les personnages pour le reste de la saison 6" a confié Andrew Chambliss, showrunner de la série, à Entertainment Weekly. Alors, que va-t-il se passer dans la saison 6 ? "Ces personnages peuvent maintenant être ensemble mais on va se demander si c'est réellement ce qu'ils souhaitent. Le fait que June ait fait cela, c'est en opposition directe avec les règles de Morgan." confie le boss de la série. Bref, il y aura encore des tensions dans la suite de la série.