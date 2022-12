Familles nombreuses : un père se retrouve au chômage, et ça va avoir de grosses conséquences pour sa famille

À la plus grande joie des fans, Familles nombreuses la vie en XXL a fait son grand retour sur TF1 le 28 septembre 2022. Les téléspectateurs ont eu la bonne surprise de retrouver les Fanich, qui avait pourtant annoncé qu'ils quittaient le programme en mars 2022. "Comme vous, on aurait aimé continuer l'émission. Mais malheureusement, nous n'avons pas la mainmise là-dessus", avaient annoncé Franck et Emilie Fanich lors d'un live Instagram, avant d'ajouter : "Peut-être qu'on reviendra plus tard, certaines familles partent et reviennent, mais nous, on ne sait pas encore".

Des gros changements en perspective pour les Fanich

Pour leur plus grand bonheur, ils ont donc fait leur come-back dans l'émission en même temps que les Jeanson, les Bambara et les six nouvelles tribus. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, ils ont également révélé récemment qu'ils attendaient leur 9e enfant. Ils ont fait leur grande annonce sur Instagram dans une vidéo où Emilie montre son ventre rond. "Certains l'avaient deviné, d'autres l'ont soupçonné, nous étions questionnés de part et d'autre lors de nos live ou par message. Nous vous l'avons caché, nous l'avons nié pour vous garder la surprise jusqu'à ce jour. Un nouveau bijou arrive dans la famille Fanich et nous vous partagerons l'évolution de la grossesse", peut-on lire en légende.

"Franck a perdu son emploi"

Malgré sa grossesse, la mère de famille va reprendre son travail. "Après trois ans de congé parental, je reprends mon poste d'auxiliaire de puériculture en crèche", s'est-elle réjouie, avant d'expliquer qu'elle avait fait ce choix car son mari avait perdu son travail : "Après la crise sanitaire, Franck a perdu son emploi. De perdre son emploi, ce n'est pas évident lorsqu'on est père de famille nombreuse".

"Je vais devoir m'y coller"

"On a forcément besoin d'un salaire, donc on a décidé que ce serait Émilie qui reprendrait le travail, donc là, ça va vraiment chambouler, je pense, notre quotidien", a ensuite expliqué le papa, avant d'exprimer ses inquiétudes : "Je vais devoir faire les devoirs. Ce n'est pas ce que je préfère, mais bon. Je suis franc, je dis la vérité, ce n'est pas ce que je préfère, mais je vais devoir m'y coller". Il a également avoué qu'il redoutait les moment où il se retrouverait avec la petite Ava, qui s'est habituée à avoir sa maman à la maison.

Il y a donc du changement à venir chez les Fanich et on est persuadé que tout va très bien se passer !