Familles nombreuses : "La vie peut basculer très rapidement", le fils d'une star du programme dans le coma après sa naissance

Les mamans stars de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 sont très présentes sur les réseaux sociaux et partagent toute leur vie sur Instagram. Hier Ambre Dol s'est justifiée sur ses critiques sur un camping. Ce mardi 2 août 2022, c'est Céline Saffré qui a fêté les 11 ans de son fils Jean en story.

La mère de famille, qui a poussé un coup de gueule contre un hôpital, a profité de ce jour de fête pour revenir sur la grosse frayeur qu'elle et son mari ont connu après la naissance du petit garçon. "Aujourd'hui est un grand jour. Il y a onze ans, ce petit être venait agrandir notre famille. Après une grossesse et un accouchement parfait, sa venue au monde nous a rappelé à quel point la vie peut basculer très rapidement", a tout d'abord écrit Céline, en légende d'une photo du petit garçon quand il était bébé, sous oxygène et entouré de fils.

"Sa force et son courage nous ont permis de reprendre goût à la vie"

"Après une semaine de réanimation pédiatrique dans le coma et quelques semaines en néonatologie, sa force et son courage nous ont permis de reprendre goût à la vie", continue celle dont l'une des filles a récemment été hospitalisée, avant d'ajouter : "Il a été si courageux d'affronter tant d'épreuves à sa naissance et nous sommes tellement fiers de lui. Joyeux anniversaire Jean. 11 ans aujourd'hui".

"Tu es un grand garçon, si gentil et si bienveillant envers les autres. Nous t'aimons à la folie pour toute la vie" conclut-elle, en partagent une tendre vidéo de la fête d'anniversaire du petit garçon au restaurant.

Nous aussi, nous souhaitons aussi un très bon anniversaire à Jean.