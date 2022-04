Familles nombreuses la vie en XXL : une tribu aux revenus modestes dévoile son budget courses

Depuis le 23 mars 2022, de nouvelles tribus ont débarqué dans Familles nombreuses la vie en XXL sur TF1. Parmi elles, on retrouve les Servières. Laëtitia, enceinte et en congé maternité, et son compagnon Sébastien, ouvrier dans le bâtiment, sont à la tête d'une fratrie de huit enfants : Maëva (17 ans), Maëlys (15 ans), Mandy (12 ans), Leny (10 ans), Manaëlle (8 ans), Melya (bientôt 6 ans), Milyana (3 ans et demi), et le petit dernier Léo (1 an et demi). Si on sait que, depuis leur participation à l'émission, de nombreuses familles, gagnent très bien leur vie, à l'image des Gayat, les nouveaux arrivants expliquent avoir un budget plus serré.

"Un budget XXS"

"On veut prouver que nous sommes des personnes ordinaires et casser les clichés autour des familles nombreuses. On nous mène la vie dure parce qu'on a plein d'enfants alors que nous sommes comme tout le monde !" déclare Laëtitia Servières à Télé-Loisirs, avant d'ajouter : "Vous allez voir qu'avec un budget XXS et une famille XXL, on parvient à s'en sortir et à avoir des projets. Il faut juste s'organiser et économiser un minimum".

En comparaison, Les Blois ont par exemple un budget courses compris entre 300 et 350 euros par semaine. Celui d'Amandine Pellissard s'élève quant à lui à 590 euros, "à cinquante euros près". Les Servières, eux, dépensent beaucoup moins. "Typiquement, on se fixe un montant pour les courses. Il tourne autour de 150 et 200 euros par semaine. Mais je reconnais qu'il est souvent dépassé. J'essaye donc de cuisiner des plats maison au maximum pour ne pas trop débourser. Il y a des petits extras qu'on ne peut pas tout le temps se permettre, comme les goûters, qui nous reviennent assez chers", affirme la mère de famille.

