Familles nombreuses : accusée d'imposer une éducation militaire à ses enfants, Céline Saffré assume, "je me moque de ce que les gens pensent"

Grâce à Familles nombreuses la vie en XXL, de nombreuses mamans de l'émission de TF1 sont devenues influenceuses et gagnent très bien leur vie. Mais cela n'a pas que des bons côtés. Elles découvrent également les désagréments de la célébrité. Par exemple, Amandine Pellissard est régulièrement victime de harcèlement et de menaces. Depuis qu'elle participe à l'émission Céline Saffré reçoit, elle aussi de nombreuses critiques. Ses haters s'en prennent à l'éducation qu'elle donne à ses enfants et trouvent qu'elle est trop sévère avec eux.

Céline Saffré répond à ses haters

Ce mercredi 5 octobre 2022, la mère de famille, actuellement enceinte de son neuvième enfant, a répondu aux critiques. "Suite à la diffusion de l'émission j'ai eu différents retours de votre part à tous...Maman trop stricte, maman très froide, maman militaire, et j'en passe...", commence-t-elle, avant de poursuivre : "Hors de question que nos enfants aient le dessus sur nous, qu'ils ne nous respectent pas, que notre vie devienne un enfer. C'est donc très naturellement que nous leur avons inculqué une éducation que certain définiront de militaire (mais clairement je me moque de ce que les gens pensent). Notre fierté c'est que nous pouvons emmener nos enfants partout sans qu'ils touchent à tout, sans qu'ils soient irrespectueux, sans que cela tourne au vinaigre dans un magasin, un resto ou un lieu public".

"Imposer des règles à un enfant, c'est lui construire un avenir sécurisant"

"Cela ne nous empêche en aucun cas de leurs donner aussi énormément d'amour ❤️. Je pense qu'imposer des règles à un enfant, c'est lui construire un avenir sécurisant. C'est lui apprendre à grandir en étant une personne équilibrée... et quand je dis équilibrée, je me dis que beaucoup dans ce monde de fou n'ont pas reçu une éducation digne de ce nom... des valeurs fortes, c'est vraiment ce qui manque dans ce monde. Le RESPECT, la BIENVEILLANCE, la TOLÉRANCE voici quelques unes des valeurs importantes à nos yeux", ajoute celle qui a récemment dévoilé son incroyable piscine.