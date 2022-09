"Ça fait 13 ans que je suis en congé parental" : l'étonnant choix de cette mère de Familles nombreuses sur les placements de produits

Depuis qu'ils sont dans les épisodes de l'émission télévisée, ils ont eu beaucoup d'offres d'agences d'influenceurs. Et "je ne vous cache pas qu'à la base nous étions tentés par l'aventure car, clairement, les fameuses agences vous vendent du rêve (mais il ne faut jamais oublier d'où l'on vient et il faut savoir prendre du recul pour pouvoir faire les bons choix)" a-t-elle déclaré, "du coup, je vous présente très peu de produits et je ne touche absolument rien sur les ventes".

"Cela fait 13 ans que je suis en congé parental"

Céline Saffré travaille à la base mais a préféré devenir mère au foyer, et son mari Fabrice Saffré est président d'une entreprise d'emballages sur mesure. Et elle assume ce choix de vie : "Je vous entends déjà dire : 'Et elle, elle fait quoi dans la vie ?'. Elle, à la base, est fonctionnaire titulaire. Certes, cela fait 13 ans que je suis en congé parental, mais c'est un choix assumé que nous avons fait Fabrice et moi ! D'arrêter de travailler pour pouvoir m'occuper et gérer nos enfants à 100%".

"Il faut savoir qu'avant de faire l'émission nous avions déjà des revenus très confortables (et je vous rassure de suite, on ne vit pas des aides sociales) car Fabrice a certes commencé tout en bas de l'échelle mais il a su se battre et se donner les moyens d'avancer pour atteindre la place qu'il occupe aujourd'hui. Il n'a jamais compté ses heures de boulot et encore aujourd'hui ses journées sont à rallonges" a précisé la maman dont l'un des fils était dans le coma après sa naissance.