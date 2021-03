Falcon et le Soldat de l'Hiver saison 1 : Bucky est-il bisexuel ? L'étonnante théorie du moment

Bucky Barnes est-il bisexuel dans le MCU ? C'est la nouvelle théorie du moment chez une partie des fans. La raison ? Ces derniers sont persuadés d'avoir découvert un indice concernant la sexualité du pote de Steve Rogers dans l'épisode 1 de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver diffusée sur Disney+.

La sexualité de Bucky interroge les fans

Souvenez-vous, alors que le héros tentait une approche avec Leah, la barmaid, Bucky confessait se sentir rouillé au niveau de la drague et être dépassé par les applis de rencontres. Parmi les exemples avancés, il expliquait notamment ne pas comprendre cette mode qui consiste à poster des photos de profil avec des tigres.

Le rapport avec une possible bisexualité ? D'après les fans, ce sont les hommes qui seraient les plus susceptibles de se prendre en photos avec un tel animal. De fait, si Bucky est au courant de ça, c'est qu'il rechercherait logiquement un homme ou une femme sur ces fameuses applications.

Une théorie crédible ?

Une théorie tirée par les cheveux ? Oui, mais qui n'est pas nécessairement fausse. Il y a quelques jours, NME a interrogé Malcolm Spellman (le showrunner de la série) afin de savoir si la sexualité du personnage de Sebastian Stan allait être abordée à l'écran, ce qui permettrait d'éclaircir l'hypothèse des fans.

Or, à la surprise générale, le papa de la fiction du MCU a refusé de répondre, "Je ne vais pas me laisser embarquer dans quoi que ce soit [en y répondant]. Ce que je peux vous dire, c'est de continuer à regarder..." Faut-il alors comprendre qu'il ne souhaite pas mêler la cause LGBTQ+ à Disney (on le sait, le studio est frileux face à de telles prises de position par peur de heurter son public familial aux USA) ou, au contraire, qu'il nous réserve en réalité une véritable surprise à ce sujet dans les épisodes à venir ?

Le mystère reste entier à ce jour, mais les fans espèrent désormais ne pas être victimes de queer-baiting, une méthode qui consiste à leur vendre de l'espoir uniquement pour gratter leur attention.