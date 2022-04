Fabienne Carat (Plus belle la vie) de retour dans la série ? "Les fans n'arrivent pas à faire le deuil de Samia"

Après avoir tourné sa dernière scène en novembre 2020, c'est en janvier 2021 qu'était diffusé le départ de Fabienne Carat dans Plus belle la vie (France 3). A cet effet, les scénaristes avaient alors imaginé le pire des scénarios en mettant en scène sa disparition, puis sa mort hors caméras.

Fabienne Carat et la peine des fans de Plus belle la vie

Un événement qui avait traumatisé des millions de fans à l'époque et qui ne semble toujours pas avoir été digéré par certains. Au détour d'une interview accordée à Parents d'abord, la comédienne a au contraire révélé qu'elle continuait encore aujourd'hui à recevoir des messages bouleversants de la part des téléspectateurs.

Interrogée sur la possible annulation de la fiction quotidienne, l'actrice a dans un premier temps assuré, "Ca me touche pour tous ces copains, pour tous ces techniciens, pour le public aussi", avant de se confier sur sa propre relation avec ce fameux public. "Je suis témoin, je peux en parler, de toute la peine que j'ai pu faire quand j'ai décidé d'arrêter. Ça n'a été en aucune façon pour faire de la peine au public, j'ai eu des déferlantes de messages. C'est le cas encore aujourd'hui, a-t-elle dévoilé. Je faisais un soin hier et la personne qui me faisait ce soin me dit : 'Mais ma soeur, elle ne comprend pas pourquoi tu as arrêté Plus belle la vie.'"

"Les gens n'arrivent pas à faire le deuil de Samia"

Et forcément, Fabienne Carat a parfois du mal à savoir comment réagir face à cette étonnante situation, "C'était gênant parce que j'étais obligée de m'excuser d'être partie. Je leur ai dit : 'Je suis désolée, mais ça faisait 15 ans et demi..'". De quoi peser sur l'actrice ? Pas du tout. Elle l'a promis, elle ne regrette en rien ces échanges et ces messages.

Si elle assume pleinement son choix d'avoir quitté le Mistral, "J'avais besoin de vivre pour moi, de souffler" - autrement dit, n'espérez pas un retour de sa part dans les semaines à venir, elle sait aussi très bien que l'attachement des fans envers les héros de Plus belle la vie est réel et fort, et qu'il mérite qu'on le considère : "Les gens n'arrivent pas à faire le deuil de Samia. C'est très fort. J'ai reçu des messages très touchants. J'ai fait partie de la vie des gens pendant 15 ans et demi. Ils ont l'impression de me connaître, que je suis un peu à eux."

Reste désormais à savoir si ses propos suffiront à convaincre France 3 de laisser une nouvelle chance à Plus belle la vie au risque de briser des millions de coeurs.