Excès de vitesse, téléphone au volant, insultes : les Français toujours dangereux au volant

Le constat fait par le baromètre annuel de la fondation Vinci Autoroutes publié ce mercredi 1er juillet 2020 est sans appel : les Français sont toujours dangereux au volant. Excès de vitesse, oubli du clignotant, envoi de messages au volant... Les mauvais comportements sont nombreux. Par exemple, 91% des personnes interrogées du 28 février au 9 mars dernier disent dépasser les limites de vitesse, même rarement, 72 % avouent ne pas respecter les distances de sécurité, ils sont 57 % à oublier de mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction ou encore 27 % à envoyer un mail ou un message en conduisant. A noter que, depuis un peu plus d'un mois maintenant, le 22 mai très exactement, il est désormais interdit de conduire avec son téléphone à la main, au risque de vous faire retirer immédiatement votre permis (pour 72h ou plus) si vous commettez la moindre infraction (absence de clignotant, non-respect des distances de sécurité, excès de vitesse, refus de priorité, etc.).

Les Français toujours dangereux au volant (mais un peu moins)

Cette étude note une légère amélioration sur ces points par rapport à 2019, à l'exception de l'oubli de la ceinture et de la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, en hausse. Pas de quoi se réjouir pour autant donc : "Il y a toujours un nombre très élevé de comportements qui sont vraiment dangereux et trop nombreux pour espérer un vrai gain en matière de sécurité", déclare Bernadette Moreau, déléguée générale de la fondation Vinci Autoroutes. D'autant que 74% des Français reconnaissent quitter la route des yeux pendant au moins deux secondes, ce qui peut s'avérer extrêmement dangereux.

Excès de vitesse, téléphone, klaxon, insultes...

Qu'en est-il du klaxon ou des insultes ? Si les Français de façon générale ont moins klaxonné et insulté, la région parisienne rassemble le plus d'adeptes du klaxon (67%) et des insultes (81%), ce qui n'est pas une surprise : "On constate, en région parisienne, une 'sursollicitation' de la conduite dans un trafic très dense, qui fait qu'il est un peu plus difficile de rester apaisé et zen", commente Bernadette Moreau.

Au niveau européens, les Grecs sont les rois des parjures au volant, les Espagnols des klaxons, les Suédois de l'excès de vitesse.