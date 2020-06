Evanna Lynch fan d'Harry Potter depuis ses 8 ans : "la fan culture peut être dangereuse"

Alors que plusieurs acteurs du cast d'Harry Potter s'offusquaient des propos transphobes de J.K. Rowling, Evanna Lynch prenait la parole dans un long message et défendait en partie la romancière britannique. Après avoir pris position contre ses propos anti-trans, l'interprète de Luna Lovegood dans la saga dénonçait le harcèlement de certains internautes envers la maman de Harry Potter et soulignait "la personne aimante et généreuse qu'elle est". De quoi s'attirer la colère de certains fans de Harry Potter, dont elle faisait partie avant même de jouer dans les films.

Evanna Lynch fan de Harry Potter depuis ses 8 ans

Dans une interview accordée récemment à Talking Tastebuds, elle a confié : "J'étais une fan vraiment obsessionnelle de Harry Potter. J'ai commencé à lire les livres quand j'avais 8 ans, et pendant un temps, c'était toute mon identité. C'est assez embarrassant." Une obsession qui a rendu sa rencontre avec les autres acteurs très bizarre : "Quand j'ai rencontré Daniel [Radcliffe], Emma [Watson] et Rupert [Grint], je savais tout d'eux. Je connaissais le nom de leurs animaux, la date de leurs anniversaires, le nom de leurs parents et je devais faire semblant de ne pas les connaître."

Une fan culture "malsaine" et "dangereuse" ?

Selon elle, être une fan obsessionnelle enlève tout pouvoir : "en tant qu'adolescent, vous êtes instable et vous essayez de trouver qui vous êtes. Vous voyez les autres et ils vous apparaissent géniaux et tels des Dieux". Elle dénonce la fan culture comme "malsaine" et "dangereuse en quelque sorte", assurant que "l'on peut s'y perdre"...