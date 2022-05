Eugenio Siller (Chema dans Qui a tué Sara) jugé "trop blanc, trop blond, trop athlétique", il a galéré à trouver des rôles...

>> Qui a tué Sara : après la saison 3, un spin-off possible ? Un acteur répond <<

Dans le passé, il explique avoir été mal traité par certains professionnels. "Je peux comprendre selon le genre de personnage mais ce qui est mal, c'est la façon dont vous traitent les personnes en charge du casting. Aux Etats-Unis par exemple, je suis allé à une audition et ils m'ont carrément coupé en me disant : 'Merci, non, au suivant !'. On se sent si mal de ne même pas pouvoir terminer. Ce n'est pas une carrière facile, la compétition est énorme, et on doit toujours tester des choses et savoir que le rejet fait partie du travail" a-t-il ajouté.

Ces critiques sur son physique, Eugenio Siller avoue ne pas mal les prendre. "J'ai appris à ne pas prendre ça personnellement et ça aide à ne pas te faire de mal. J'ai mis du temps à apprendre à m'aimer et à m'accepter comme je suis" avoue l'acteur.