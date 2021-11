Eric Abidal : une liaison avec Kheira Hamraoui ? Sa femme, Hayet, demande le divorce

Les histoires d'amour finissent mal en général. Et ce n'est pas le couple Abidal qui nous fera dire le contraire. Ce vendredi 19 novembre 2021, Hayet Abidal - la femme d'Eric Abidal, ex-joueur de l'Equipe de France de football, a en effet annoncé son intention de demander le divorce.

Hayet Abidal demande le divorce

En cause ? L'ancien directeur sportif du FC Barcelone (2018-2020) aurait tout simplement profité de sa présence en Catalogne pour entretenir une liaison avec Kheira Hamraoui, une footballeuse française présente durant cette même période dans la section féminine du club espagnole.

Dans un communiqué, Nicolas Cellupica (avocat de Hayet Abidal) a notamment dévoilé que l'homme aux 67 sélections avec les Bleus, qui ne souhaite faire "aucun commentaire à ce stade", aurait "avoué à son épouse entretenir une relation adultérine avec Madame Hamraoui". Un simple problème de couple comme on en trouve aux quatre coins de la France ? Pas tout à fait.

Le couple Abidal lié à l'agression de Kheira Hamraoui ?

Si cette séparation fait aujourd'hui grand bruit, c'est tout simplement parce que les principaux concernés se retrouvent également au centre d'une autre affaire particulièrement intrigante. Le 4 novembre 2021, alors que Kheira Hamraoui - désormais joueuse du PSG, rentrait à son domicile, celle-ci a été victime d'une terrible agression.

Selon les premiers détails, deux hommes cagoulés l'ont forcée à sortir de sa voiture avant de la frapper aux jambes à coup de barre de fer. Un racket qui aurait mal tourné ? Etant donné qu'aucun de ses biens matériels, ni son argent, n'ont été volés durant cette tragédie, la police penche actuellement sur une autre piste : celle d'une vengeance à l'encontre de la sportive. D'après les témoins de la scène, les deux agresseurs auraient en effet balancé à Kheira Hamraoui, "Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés ?"

Une phrase étonnante qui explique pourquoi le couple Abidal est désormais cité dans ce dossier. Après que les enquêteurs ont découvert que la puce du téléphone de la footballeuse était au nom d'Eric Abidal, deux théories liées à Eric et Hayet ont commencé à émerger dans la tête des forces de l'ordre. La première ? L'ex-star du PSG pourrait avoir potentiellement engagé ces hommes afin de faire taire la joueuse vis-à-vis de cette liaison. La seconde ? Sa femme pourrait être à l'origine d'un potentiel contrat afin de se venger.

L'avocat de Hayet Abidal monte au créneau

Deux hypothèses parmi d'autres qui ne certifient rien à l'heure actuelle, mais qui seront prochainement étudiées par la justice. Maryvonne Caillibotte (procureure de la République de Versailles) l'a annoncé, Eric Abidal sera prochainement entendu, tandis qu'une audition de Hayet Abidal serait également en discussions.

A ce jour, tout ce que l'on sait, c'est les deux parties démentent fermement être impliquées dans un tel drame. Maître Cellupica l'a d'ailleurs rappelé, sa cliente aurait découvert cette liaison à travers les révélations dans la presse et serait désormais "prise à partie, bien malgré elle, dans l'affaire Hamraoui". A en croire l'avocat, Hayet Abidal "espère laver son honneur et sa réputation salie par la rumeur et réitère son souhait d'être entendue très rapidement sur un dossier qui a déjà fait plusieurs victimes collatérales".

Un divorce plus glauque que celui de Johnny Depp et Amber Heard ? C'est visiblement possible.