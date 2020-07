EnjoyPhoenix dévoile la plus grosse somme qu'elle a reçue pour un placement de produit

Les placements de produits sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Et alors que certaines stars continuent d'être critiquées pour leurs partenariats avec des marques, d'autres donnent réellement envie à leur communauté d'acheter le produit, mais ce qui intrigue surtout c'est leur salaire. Salaire qui est en général confidentiel, les personnalités n'aiment pas trop en parler. EnjoyPhoenix, elle, a décidé de se confier sans filtre à ce sujet dans sa nouvelle vidéo YouTube.

"Aujourd'hui, YouTube et Instagram sont des business"

Mais avant de dévoiler la plus grosse somme qu'elle a touchée pour un placement de produits, l'influenceuse répond à quelques questions sur les coulisses de ces partenariats : "je n'ai jamais menti sur un produit pour rester en bons termes avec la marque, ce qui m'a souvent valu des petites mésententes et problèmes. La marque me proposait un partenariat, m'envoyait des produits, je les testais et ils ne me plaisaient pas. Le retour que j'ai fait est 'désolée, j'ai testé et je n'ai pas envie d'en parler parce que ce n'est pas un produit qui me touche'." EnjoyPhoenix confie ensuite que c'est important pour elle de proposer des produits de qualité à ses abonnés.

La petite amie d'Henri PFR poursuit : "Je sais comment les deals sont faits en backstage, comment les partenariats évoluent, d'où il partent, comment ça fonctionne, comment ça se passe, ce qu'il y a comme enjeux aussi (...) Aujourd'hui, on n'a pas tous commencé pour les mêmes raisons à faire des vidéos sur YouTube. Des gens ont commencé comme moi il y a 10 ans par passion, pour le partage et pour le lien qu'il y a entre nous et notre communauté. A l'époque, on ne pouvait pas gagner de l'argent. Aujourd'hui, YouTube et Instagram sont des business. Quand les gens commencent sur les réseaux sociaux, ils savent qu'il y a de l'argent et de la popularité à gagner. Ca attire forcément des gens qui pour percer vont faire des partenariats à outrance, manquer d'honnêteté à leur communauté pour gagner de l'argent."

"L'argent gagné va dépendre de votre nombre d'abonnés"

Dans la suite de sa vidéo, EnjoyPhoenix, qui a été harcelée par un fan, explique qu'elle ne touchait pas d'argent au début de ses placements de produits : "le seul partenariat que j'avais c'était que la marque m'envoyait des produits. Comme elle me les envoyait gratuitement, j'avais un petit post à lui faire. (...) Après, j'ai eu du mal à dire que j'étais payée parce que je n'en ressentais pas le besoin. Comme j'aimais les produits, c'était normal d'en parler dans une vidéo (...) J'avais peur que les gens pensent que la marque achetait mon avis et que je faisais ça que pour l'argent."

Le moment que vous attendiez tous est arrivé : la plus grosse somme qu'EnjoyPhoenix a perçue pour un partenariat à long terme est de... 190 000 euros. Une somme sur laquelle elle a "payé beaucoup d'impôts". "Il y a plusieurs types de partenariat. Des one-shots : des story sur Instagram, un vlog, une vidéo, un placement. Pour les one-shots, généralement, on est bien payé, mais c'est pas là où on gagne le plus d'argent. Tout simplement parce que c'est pas récurrent. Il y a aussi les partenariats à long terme. Ça peut être plusieurs placements, une co-création avec une marque, une suite de vidéos, une participation à une émission à la télé ou sur Internet... L'argent gagné va dépendre de votre nombre d'abonnés ou alors de qui vous êtes. Aujourd'hui, nos images sont valorisées", ajoute Marie Lopez de son vrai nom.