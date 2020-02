En snobant Nike et adidas, Decathlon continue de séduire de plus en plus

Oubliez Nike et adidas, Quechua c'est la base

En France, Decathlon a réalisé une croissance de ses ventes (+3%) à 3,3 milliards d'euros. L'enseigne française qui avait créé le buzz en février 2019 sur Twitter, en ressortant son mythique jogging 85, fait ainsi mieux qu'en 2018 (-5%). La marque a donc fait un bond de 9% dans ses ventes en un an à peine. Une belle progression qui serait dû en partie grâce à son virage radical.

Lequel ? Ces dernières années, Decathlon écarte de plus en plus les grosses griffes sportswear telles que Nike, adidas, Asics et Skechers. La firme n'avait par exemple pas vendu le maillot des Bleus aux 2 étoiles signé Nike après la Coupe du Monde 2018. Le but ? Privilégier ses propres marques comme Quechua, Domyos, B'twin, Kalenji ou encore Kipsta. Ainsi, la marque vendrait en moyenne 80% de produits Decathlon contre seulement 20% d'articles signés de grandes marques internationales. Ce serait donc plus rentable pour l'entreprise de vendre ses propres produits.

Les rappeurs, tous fans des marques Decathlon

Et si les marques de Decathlon sont aussi demandées, c'est aussi en partie grâce aux rappeurs français qui s'habillent en Quechua et en Kipsta. Jul fait partie des nombreux adeptes de Quechua. L'interprète de Tchikita pose très souvent avec la doudoune siglée, y compris dans ses clips. Même dans son titre Je dirais plus je t'aime, l'artiste marseillais a avoué dans les paroles : "Je fais des sous et je m'habille à Decathlon".