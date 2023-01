En recrutant deux grosses stars, Netflix pensait faire un carton : ces deux séries sont pourtant annulées après une seule saison

C'est un nouveau coup dur pour les fans de série Netflix, deux nouvelles séries ont été abandonnées et n'auront pas de suite. La plateforme avait choqué et provoqué la colère quelques jours plus tôt avec l'annulation de 1899, une série qui avait très bien fonctionné. Cette fois, les fans de Sandra Oh (Grey's Anatomy) et Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) sont encore une fois déçus, ils ne les reverront pas de si tôt sur Netflix.

"Je suis triste que ce soit fini"

La série Directrice, dans laquelle Sandra Oh jouait le rôle d'une professeure de littérature qui devait trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et ses histoires avec son amant et sa fille adoptive, n'aura pas de saison 2. La série est pourtant apparue régulièrement dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix.

Amanda Peet, la showrunner a annoncé qu'une saison 2 ne verra pas le jour. L'actrice traumatisée par la célébrité a avoué sa tristesse lors d'une interview pour Variety : "Je suis simplement heureuse que la série ait vu le jour. Ce fut une expérience formidable. Mais je suis triste que ce soit fini."

Une autre série annulée

C'est une autre grande star américaine que le public ne reverra pas sur Netflix. Neil Patrick Harrris, l'acteur d'How I Met Your Mother, qui avait annoncé ne pas jouer dans le spin-off de la série, a peut-être fait un mauvais choix. How I Met Your Father a été renouvelée et proposera deux fois plus d'épisodes, alors que sa série Netflix Uncoupled, elle, n'aura pas de saison 2.

Cette fois-ci, les raisons de cette annulation sont plus claires, la comédie qui suit un agent immobilier largué pour ses 50 ans qui tente de faire de nouvelles rencontres, n'a pas marché. Comme de nombreuses comédies sur la plateforme. Il faut croire que Netflix s'est trompé en castant ces deux grosses stars, leurs séries n'ont pas eu l'effet attendu.