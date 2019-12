Emmanuelle Berne (Danse avec les Stars) fiancée à Chris Buncombe : bientôt le mariage !

Arrivée dans Danse avec les Stars en 2015 lors de la saison 6, Emmanuelle Berne est devenue en quelques saisons l'une des danseuses professionnelles emblématiques du programme. Après avoir accompagné Thierry Samitier, Kamel le Magicien ou encore Anouar Toubali, c'est en compagnie de Yoann Riou, de qui elle est restée très proche après leur élimination, qu'elle a enflammé le dance-floor cette année. Même s'ils n'ont pas remporté l'émission (c'est Sami El Gueddari qui a été sacré gagnant), 2019 se termine sur une jolie note pour la star.

Emmanuelle Berne a dit "oui" à Chris Buncombe

C'est sur son compte Instagram qu'Emmanuelle Berne a annoncé la bonne nouvelle : elle va bientôt se marier ! Son chéri Chris Buncombe l'a demandée en mariage à l'occasion des fêtes de fin d'année. "I said yes. Future Mrs Buncombe" a écrit la danseuse sur son compte en légende de deux photos : l'une où elle dévoile sa jolie bague et l'autre où elle pose en compagnie de son fiancé.