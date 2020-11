Emmanuelle Berne (Danse avec la star) enceinte : la danseuse de TF1 annonce sa grossesse

A cause de l'épidémie de Covid-19 et les différents confinements imposés par le gouvernement, TF1 a pris la décision de mettre en pause son émission Danse avec les stars. Après tout, difficile de respecter les gestes barrières quand on passe ses journées collés aux corps d'autres personnes. Une mauvaise nouvelle pour les fans du programme, mais pas pour Emmanuelle Berne.

Danse avec le bébé

La danseuse qui a rejoint DALS en 2015 en remplacement de Fauve Hautot vient en effet de le dévoiler sur Instagram, elle a profité de cette année 2020 particulière pour y apporter un zeste de douceur. Ainsi, à l'occasion d'une photo toute mignonne prise aux côtés de Chris Buncombe, son compagnon et de son chien, Emmanuelle Berne a tout simplement révélé être enceinte de son premier enfant.

Et sans surprise, cette annonce a été vivement célébrée par ses nombreux collègues. Ainsi, que ce soit Katrina Patchett "So happy for you ma fille", Christian Millette "So happy for you guys", Inès Vandamme "Mais quelle merveilleuse nouvelle !!!! Félicitations les futurs parents" ou encore Maxime Dereymez et Fauve Hautot qui ont chacun posté des petits coeurs, toute la famille de Danse avec les stars a tenu à féliciter les amoureux pour cette nouvelle aventure.

Désormais, une question se pose : cette grossesse et ce futur bébé vont-ils contraindre TF1 à recruter une nouvelle danseuse ? A suivre.