Emma Watson (Harry Potter) sort de sa retraite : son nouveau gros projet dévoilé, un vrai rêve

Un rêve d'enfant

Contrairement à ce que certaines mauvaises langues pourraient penser, ce nouveau statut n'a rien d'un caprice. Elle l'a rappelé à WWD, elle souhaite devenir réalisatrice depuis ses sept ans. Cependant, comme on peut le constater dans l'industrie cinématographique, il ne s'agit pas encore d'un métier très ouvert aux femmes. Aussi, avant l'arrivée de Prada, elle n'avait jamais imaginé qu'elle passerait réellement le cap un jour.

"Quand Prada est venue avec ce projet [pour qu'elle joue dans la pub], c'était à une période où mon coeur et ma tête avaient décidé que ce que je voulais vraiment faire, c'était réaliser quelque chose, a-t-elle confié au site américain. Je ne pense pas que j'avais déjà imaginé que ça me serait possible. Personne ne m'avait encore proposé un tel job. J'ai dû me donner la permission pour ça [en négociant son rôle de réalisatrice]. J'ai dû demander. J'adore raconter des histoires et je pense que je suis plutôt bonne pour ça. Je pense que j'ai une vision".

Vous l'aurez compris, ce projet a visiblement décomplexé Emma Watson et libéré sa créativité, ce qui signifie que son futur grand retour au cinéma pourrait se faire d'une façon inédite. Et on a hâte de découvrir ça.