Emily in Paris saison 2 : Lily Collins promet un casting plus inclusif et diversifié

Lily Collins explique qu'ils ont privilégié "la diversité et l'inclusion"

Alors que la saison 1 d'Emily in Paris était clichée et très centrée sur le personnage principal Emily, la saison 2 sera moins clichée et aura encore plus de personnages. "Nous voulions que tous les autres personnages de la série aient une histoire plus importante, et nous avons engagé des acteurs incroyables pour incarner les nouveaux personnages" a détaillé Lily Collins.

Mindy, incarnée par Ashley Park, qui est la BFF d'Emily, va continuer sa carrière de chanteuse à plein temps dans la saison 2. "Égoïstement, j'aime juste voir Ashley se produire" a avoué Darren Star.

Et en plus de donner plus d'importance aux persos secondaires, le casting de cette saison 2 est plus inclusif et diversifié. Lily Collins a d'ailleurs confirmé qu'ils ont privilégié "la diversité et l'inclusion" lors du casting des nouveaux rôles.