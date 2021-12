Emilie Nef Naf (Mamans & Célèbres) clashe Jérémy Menez : "Je me suis sacrifiée"

Emilie Nef Naf balance sur Jérémy Menez dans Mamans & Célèbres : "Tu as ton gars qui joue à la playstation"

Dans Mamans & Célèbres sur TFX, il y a deux mamans qui sont de retour : Cindy Poumeyrol et Julie Ricci. Et dans un épisode spécial Noël de l'émission, toutes les mamans étaient réunies : Emilie Nef Naf, Jesta Hillmann, Kelly Helard, Rym Renom, Stéphanie Clerbois et Cindy Poumeyrol (qui a fait son retour après Koh Lanta, La Légende).

Et dans cet épisode, Emilie Nef Naf est revenue sur son ex Jérémy Menez, le père de ses enfants Maëlla et Menzo. Après avoir retenté d'être en couple, ils se sont finalement de nouveau séparés. Et l'influenceuse a clashé le footballeur : "Moi, je me suis sacrifiée toute ma vie pour ma famille. Tu te réveilles : enfants, ménage, enfants, dormir, ménage... Et puis tu as ton gars qui joue à la playstation. Non mais on est où en fait ? Et toi tu pleures et tu te dis c'est quoi cette vie ?".

"Il faut arrêter de croire que c'était un rêve féérique"

Emilie Nef Naf a confié qu'effectivement elle menait la grande vie : "Mais tu as quoi ? Tu as tout, tu as une villa de 500 m2 ! Tu as tous les sacs que tu veux !". Mais cela ne veut pas dire qu'elle était heureuse. "Moi, tout ce que je voulais c'était une vie de famille. Après les gens vont dire : 'Allez, ça va, elle était femme de footballeur !' Mais il faut arrêter de croire que c'était un rêve féérique..." a-t-elle expliqué, "Tout le monde a des problèmes dans son couple".