Emilie Nef Naf et Sofiane en couple : "On le mérite", ils officialisent avec une photo d'un baiser

"Contre vent et marée... Parce qu'en vrai on le mérite... L'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable... Juste une évidence... Une intuition... Je vous le souhaite du fond coeur vous me connaissez..." a légendé Sofiane, montrant donc que c'est du sérieux avec Emilie Nef Naf, parce qu'ils s'aiment vraiment.

De nombreuses personnalités les ont félicités, comme Stéphanie Clerbois, Alban Bartoli, Julia Paredes, Cloé Cooper et Hagda Prata.

Les amoureux sont tous les deux parents

Emilie Nef Naf et Sofiane Tadjine ont plusieurs points communs. Ils ont tous les deux fait de la télé-réalité (elle est au casting de Mamans & Célèbres sur TFX et vous aviez pu voir Sofiane dans Les Anges 12 sur NRJ12). Et ils sont aussi tous les deux parents ! Emilie est maman de Maëlla et Menzo, qu'elle a eu avec son ex, le footballeur Jérémy Ménez. Et Sofiane est papa de Néo, qu'il a eu avec Nikki.

La mère de famille a totalement oublié le père de ses enfants sur plan sentimental, comme elle l'avait expliqué à Purepeople : "C'est un peu comme toutes les histoires de couple : quand on se sépare et qu'on se remet ensemble, c'est compliqué, difficile. Peut-être que là, on s'est rendu compte que c'était bel et bien terminé".

Et celui qui avait fait le buzz en chantant Dingue de toi à Nabilla dans Les Anges 4 avait de son côté aussi confié à Purepeople avoir tourné la page avec la maman de son bébé sur le pan amoureux : "L'arrivée d'un bébé, c'est pas forcément facile dans la vie d'un couple. Il faut vraiment être très uni et très soudé et peut-être que si aujourd'hui on en est là, c'est peut-être qu'on ne l'était pas tant que ça".