Emilie Nef Naf et Sofiane déjà en couple dans le passé : "Ce n'était pas le bon timing"

"On était déjà tombé amoureux il y a quelques années" confie Sofiane Tadjine, sur son couple avec Emilie Nef Naf

Si vous avez Insta et que vous suivez un peu Emilie Nef Naf et Sofiane Tadjine, alors vous savez sans doute qu'ils se sont mis en couple et ont officialisé leur relation sur le réseau social. La gagnante de Secret Story 3 sur TF1, qui est au casting de Mamans & Célèbres sur TFX, et l'ex candidat de Star Academy 4 sur TF1 et des Anges 12 sur NRJ12 sont en effet in love. Et il se trouve que le chanteur a révélé à Jordan de Luxe, dans l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, qu'ils étaient déjà en couple et amoureux dans le passé.

"On était déjà tombé amoureux il y a quelques années mais ce n'était pas le bon timing. On s'est connu puis elle a fait sa vie, elle est devenue maman et est partie vivre à l'étranger" a expliqué Sofiane. Ils se sont retrouvés "par hasard à un coin de rue", plusieurs années après avoir participé ensemble aux Anges 3, et sont retombé in love.

Sofiane s'est aussi confié sur leur nouvelle romance, en détaillant : "On est très complices. Elle a l'intelligence du coeur. Je la trouve très débrouillarde. C'est une maman célibataire et je trouve qu'elle s'en sort très, très bien. Je la trouve très courageuse. J'ai été élevé par une mère célibataire donc je sais ce que c'est et ce n'est pas forcément tous les jours facile".

Emilie Nef Naf et Sofiane Tadjine, prêts à devenir parents ensemble ? "J'aimerais bien avoir une petite fille"

Sofiane, qui a modifié sa légende de leur post Instagram d'officialisation par "Bla-bla-bla... cliché à durée de vie minimale... Profitons-en...", est aussi papa. Il est le père de Néo, qu'il a eu avec son ex Nikki. Il partage donc le fait d'être parent avec sa nouvelle chérie Emilie Nef Naf, qui est maman de Maëlla et Menzo, qu'elle a eu avec son ex avec Jérémy Ménez.

Et Sofiane connaît bien les enfants d'Emilie : "Ce sont de bons petits gamins, ils sont très intelligents. Et c'est une bonne maman qui explique bien les choses. Ce sera la même chose si je présente Emilie à mon fils". Est-ce que les amoureux se voient devenir parents ensemble d'un autre enfant ? "Aujourd'hui c'est prématuré. Mais c'est beau les enfants, c'est la vie" a-t-il confié à propos de ses possibles envies de bébé, "De manière générale j'aimerais bien avoir une petite fille. Si Dieu le veut, comme on dit".