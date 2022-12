Emilie (Mariés au premier regard 2022) : après son divorce avec Frédérick et une nouvelle rupture, elle a retrouvé l'amour

Mariés au premier regard 2022 a été un énorme succès d'audience pour M6. En revanche, l'émission a beaucoup moins porté chance aux couples. Seuls deux mariages sont toujours d'actualité à l'heure actuelle : Pauline et Damien et Bruno et Alicia. Parmi ceux qui sont repartis célibataire, on retrouve Emilie. La jeune maman était pourtant tombée sous le charme de son mari Frédérick, mais malheureusement, une grosse dispute lors de leur voyage de noce a tout fait basculer. Ils ont finalement pris la décision de divorcer.

Emilie a enchaîné les déceptions amoureuses

Quelques temps plus tard, Emilie a annoncé une très bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Elle a révélé qu'elle avait retrouvé l'amour. "Ma communauté, je voulais partager avec vous une grande nouvelle, mon coeur n'est plus à prendre. Parfois le bonheur est juste sous nos yeux, je ne pourrai pas pour le moment exposer mon partenaire car lui aussi est dans le domaine musical et je veux me laisser du temps mais honnêtement cela me fait du bien de me sentir deux, et qui sait, la famille pourra s'agrandir", a déclaré celle qui a fait le buzz après s'être fait virer d'un resto.

Mais malheureusement, à peine quelques semaines après cette grande révélation, la maman de Lina a confié avoir rompu. "J'ai décidé pour Lina, son équilibre, de cesser cette relation. J'ai passé la nuit à réfléchir et puis j'ai compris que cet homme ne m'aimait pas autant qu'il pouvait le prétendre, égoïste à mon sens. Je devais vivre à travers lui. Non, moi aussi j'ai mon mot à dire", expliquait-elle.

"Il me rend heureuse"

Mais, bonne nouvelle pour celle qui aurait été boycottée par les autres participants de l'émission, cette nouvelle déception amoureuse est désormais de l'histoire ancienne. En effet, elle vient de révéler à ses abonnés Instagram qu'elle était de nouveau en couple ! "Il me rend heureuse", assure Emilie, avant d'ajouter : "Un jour, j'espère vous le présenter, mais pour le moment on se construit loin des réseaux".

"Comme vous le savez, j'ai eu une mauvaise période et bon je n'en parle pas, car je dois rester positive et surtout me battre. Mais c'est dernières années, j'ai mangé mon pain noir. Donc je suis en train de construire mon bonheur et j'apprends à lâcher prise", continue la jeune maman.

Un abonné a ensuite voulu savoir si elle s'était remise avec son ex, qui lui avait demandé de partir vivre au bout du monde. "J'ai un enfant, je ne peux pas tout quitter comme ça. Je ne ferai pas la bêtise aujourd'hui, à bientôt 37 ans, de tout quitter comme ça pour un homme. C'est hors de question. J'ai essuyé beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, je veux être avec quelqu'un qui regarde dans la même direction que moi, et qui me correspond un minimum et avec qui je me sente bien. Et pas qui, dès le départ, me demande de m'asseoir sur ma personnalité et mes projets", a répondu Emilie, avant de conclure : "Donc, ce n'est pas avec lui que je suis en couple".

Nous lui souhaitons plein de bonheur avec son nouveau chéri !