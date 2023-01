Emiliano Martinez et l'Argentine bientôt sanctionnés suite à leur attitude après la Coupe du Monde ? La FIFA ouvre une enquête

C'est un fait encore difficile à avaler pour les fans de l'équipe de France de football, l'Argentine est championne du monde ! Les coéquipiers de Lionel Messi ont remporté la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar face au Bleus lors de la séance de tirs au but.

Après cette victoire, les joueurs de l'Albiceleste et plus particulièrement leur gardien, Emiliano Martinez, ont beaucoup fait parler d'eux suite à leur manque de fair-play. Cela a commencé dès le jour de la finale après un chant ridicule sur Kylian Mbappé lancé par le goal d'Aston Villa. Il a également eu un geste très vulgaire en recevant son trophée de meilleur gardien de la compétition.

Un manque de fair-play évident

Lors des célébrations à Buenos Aires, Emiliano Martinez s'est encore fait remarquer en apparaissant avec un bébé en plastique portant un masque de l'attaquant de l'équipe de France. Une nouvelle provocation qui a indigné le public français. Mais pas seulement, en effet, des rumeurs ont laissé courir le bruit que son entraîneur en club n'avait pas du tout apprécié son attitude et ne voulait plus de lui. Finalement, il a bien repris la compétition avec Aston Villa.

Des sanctions à venir ?

L'attitude lamentable des vainqueurs et leur manque de fair-play évident est bien évidemment arrivé aux oreilles de la FIFA. Ce vendredi 13 janvier 2023, elle a annoncé l'ouverture d'une procédure contre l'Argentine en raison de possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d'officiels) lors de la finale du Mondial 2022. On a hâte de découvrir les résultats de l'enquête et les possibles sanctions...