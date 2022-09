Elsa Bois et Alizée ne sont pas les seules danseuses de la famille : leur petite soeur Lilou marche dans leurs pas

Le casting des danseurs pro se renouvelle dans Danse avec les stars. Pour l'édition 2022, plusieurs danseurs cultes ont fait leurs adieux comme Maxime Dereymez, Denitsa Ikonomova ou encore Christian Millette. Il a donc fallu miser sur de nouveaux talents. Et TF1 n'a pas été tous les chercher très loin. Après Elsa Bois en 2021, sa soeur Alizée a rejoint le casting mais a déjà été éliminée puisqu'elle dansait avec Théo Fernandez. Prochaine étape, une 3ème Bois au casting ?

Lilou Bois est danseuse, comme ses deux soeurs

Dans la famille Bois, on demande la petite soeur, Lilou. Comme Elsa et Alizée, Lilou Bois est aussi danseuse et a étudié dans la même école que ses soeurs, l'école de danse de Ribas, située à Villeurbane. Et la "petite" Lilou a tout autant de talent que ses deux aînées : elle a été sacrée vice championne de France des moins de 21 ans en avril dernier avec son partenaire, Victor, lors du championnat de France des danses latines. Une compétition lors de laquelle sa soeur Elsa était venue l'encourager.

Lors du prime de la semaine dernière, Elsa Bois avait bien souligné que toute la famille était passionnée de danse. "Notre maman a dansé, notre petite soeur danse aussi à haut niveau en compétition et notre beau-père danse aussi." avait-elle expliqué.